القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:21 ص

"المركزي" يربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه

المركزي
المركزي
راندا التونى
dostor.org/2532239

ربط، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي المصري ودائع بقيمة إجمالية 75 مليار جنيه بعائد بلغ 16.25% لأجل 7 أيام.

ياتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري لتقليل معدلات السيولة وتقليل معدلات التضخم.

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