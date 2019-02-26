اليوم.. نظر استئناف المتهمين بخطف "طفل مدينة نصر" على حبسهم

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، استئناف مهندس ووالده وعمه، و7 أشخاص آخرين على حكم حبسهم 4 سنوات بتهمة خطف طفل من أتوبيس المدرسة وتهريبه إلى تركيا.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من "عندليب.م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها لعودة ابنها "آسر أ.ن"، طالب، من مدرسته الكائنة بدائرة القسم، قام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصى خشبية، واستعرضوا القوة وأحدثوا حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت طليقها "أحمد.ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.



وتم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعنوان "خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهله"، وأشيع بين أوساط المواطنين بمطالبة الخاطفين لفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.



تم تشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتبين من خلال الفحص صحة الواقعة وسابقة حصول المُبلغة على حكم قضائي من محكمة الأسرة، بإثبات حضانتها لابنها مع عدم تعرض طليقها لها.



وأسفرت تحريات فريق البحث، عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالاشتراك مع 12 شخصًا آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبي الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذي تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية، في اليوم التالي لارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مقابل الحصول على مبلغ 18 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.