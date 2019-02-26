"النقض" تقبل طعن 22 متهمًا في "أحداث عنف المنتزه"

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من 22 متهمًا في "أحداث عنف المنتزه"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون.



كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالسجن المشدد لستة متهمين 10 سنوات و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات و7 متهمين آخرين بالسجن خمس سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات في أحداث عنف وقعت بحي المنتزه بمدينة الإسكندرية في 2013.



ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام.