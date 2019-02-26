شريف عارف مشرفًا على توثيق الاحتفال بمئوية ثورة 1919

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف الكاتب الصحفي شريف عارف مقرر اللجنة النوعية للإعلام بالإشراف على توثيق مئوية الاحتفال بذكرى ثورة 1919، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها خلال أيام بما يليق بهذا الحدث الكبير والفريد.



وتضمن القرار الذي أصدره رئيس الوفد أن يتولى " عارف" الإعداد لسجل تذكاري مصور يصدر بهذه المناسبة يروى عظمة هذه الثورة وتأثيرها على الواقع المصري والعربي والعالمي، وما قدمه المصريون من ابداعات وتضحيات للوطن. كما يتولى كتابة سيناريو "فيلم وثائقي" يتم انتاجه بالمستوي اللائق، يستعرض فيه شهادات يقدمها أبناء الأمة المصرية من مختلف التخصصات حول ثمار الثورة وما قدمته لوطننا العزيز.