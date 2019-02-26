الجمعة.. محمد منير يحيى أول حفل له فى القاهرة بعد إطلاق ألبوم "وطن"

يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل ضخم، داخل حديقة الأسرة بطريق السويس الصحراوي، فى أول حفل له بالقاهرة بعد إطلاق ألبومه الجديد "وطن"، ويقدم الكينج خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد.



وأوشكت تذاكر الحفل على النفاد بعد أن من طرحتها الشركة المنظمة للحفل مطلع هذا الأسبوع، حيث تراوحت أسعارها بين 500 جنيه لـ"VIP"، و200 جنيه للوقوف، ومن المقرر أن تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل في السادسة مساء، على أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء.



وطرح الكينج محمد منير مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "أبعد عنيك عني" عبر إحدى شركات الاتصالات الخاصة، تمهيدًا لطرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال الأيام المقبلة، والتي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، وطرح خلال الفترة الماضية "روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية"، ومن المقرر أن يطرح باقى أغانى الألبوم عقب الحفل.