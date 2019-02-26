نيللى كريم تخوض تجربتى الإخراج والتأليف بفيلمين قصيرين

تستعد الفنانة نيللي كريم لتقديم فيلمين قصيرين من كتابتها خلال الفترة المقبلة على أن تتولى إخراج العملين فى أول تجربة لها فى عالم الإخراج، وتبحث نيللى المشاركة بهذين العملين بأحد المهرجانات الفنية فى عامي 2019 أو 2020.



وتفاوض نيللى حاليا إحدى شركات الإنتاج لتولى مهمة إنتاج الفيلمين، وفور موافقة الشركة ستقوم نيللى بعقد جلسات عمل مع المنتج لبحث اختيار الأبطال وأماكن التصوير فور انتهائها من كتابة سيناريو الفيلمين.



ومن جهة أخرى، بدأت نيللى تصوير أولى مشاهد مسلسلها الدرامى الجديد والذى يحمل اسم "النصابين"، وكشفت مصادر أن العمل ينتمى إلى أعمال التشويق الكوميدى.



ولم تعلن الشركة المنتجة أو نيللى كريم عن موعد عرض المسلسل حتى الآن، وهل سيشارك فى السباق الرمضانى من عدمه، وكشفت مصادر من داخل الشركة أنه فى حال خروج المسلسل من السباق الرمضانى فسيتم زيادة عدد حلقاته إلى 45.