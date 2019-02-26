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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:14 ص

142 بدال تمويني استولوا على 2 مليون و200 ألف جنيه بالبحيرة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
معوض هويدي
dostor.org/2532229

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 142 بدال تمويني، للنيابة العامة، لاستيلائهم على مبلغ مالي مقدر بـ 2 مليون و200 ألف جنيه من المال العام، قيمة سلع غذائية قاموا بصرفها من الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة التابعة لوزارة التموين، وذلك لإنطواء تلك الوقائع على جرائم عامه مثل الإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه منذ عام 2016.

وشدد محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لملاحقه أوجه الفساد داخل المؤسسات الحكوميه قبل إنتشاره.

وكذا مواجهة جميع أشكال الفساد المالي والإداري بكافة المصالح العامة، مضيفًا أن مواجهه صور الفساد من ضرورات الأمن القومى ويعيق أي محاولة جاده للتنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية التى يقوم بها رجال مباحث التموين بالبحيرة تحت إشراف اللواء مدير أمن البحيرة لتعقب وقائع الفساد فى القطاع التموينى وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتورطين بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.

وشدد محافظ البحيرة، على أن المحافظه أصبحت عصية على الفساد والمفسدين، مؤكدًا أنه لن يستطيع أى فاسد مهما علت مكانته الإستمرار فى تلقيه رشوة أو الاستيلاء على المال العام.

ووجه محافظ البحيرة الشكر لكافة العناصر المشاركة بالحملة وعلى رأسهم اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن واللواء محمد هندى مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين والمهندس كمال راشد مدير مديرية التموين.

كما أمر محافظ البحيرة بإحالة البدالين التموينينى والموظفين المتورطين فى تلك الوقائع للنيابة العامة وتحرر عن ذلك 142 قضية ضد المتهمين وجارى إتخاذ اللازم قانونا نحو إستعادة أموال الدولة.

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