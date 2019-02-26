فتاه ترسم مشهدا من كليب "ناسيني ليه".. وتتمنى إيصالها لتامر حسني

نشرت فتاه تدعى عائشة الشيباني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسمة للقطة من كليب "ناسيني ليه"، للفنان تامر حسني التي تم تصويرها في محافظة الإسكندرية، ولاقت إعجابا كبيرا، وكتبت عليها، " أخيرا خلصتها. ممكن تساعدوني أوصلها لتامر لأني تعبت فيها جدا".



وقالت عائشة، لـ "الدستور" أنها أحبت تصوير الكليب في الإسكندرية، والذي كان يضم الكثير من المشاهد في المدينة الساحلية الساحرة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية، والمزج بين إظهار القيمة الثقافية والسياحية للمكان بالدراما الغنائية.



وأضافت عائشة، أنها ظلت ليومين كاملين ترسم في ذلك المشهد، قائلة: "طبقت يومين عشان ارسم الصورة، واصلت بالإغماء بعدها".



وأشارت أنها لم تدرس الرسم بل هو هواية وأن رسمة "تامر" قد رسمتها على الهاتف المحمول باستخدام القلم الخاص به.



أرادت عائشة توصيل مشهد الكليب لتامر، فنشرتها على جروبات على موقع التواصل متمنية أن تصل للفنان لتامر حسني.