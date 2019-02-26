كفر الشيخ تشكل لجنة لفصل حدود أملاك الدولة ببلطيم

شكل الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، لجنة، برئاسة اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة، لفصل الحد ووضع نقاط مساحيه بين أملاك الدولة وأحدي الجهات الأمنية.



جاء ذلك بحضور؛ طلعت عبدالقادر رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من مسئولي الأملاك والمساحة بقرية الحماد، ورشدي البلتاجي رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية، ومندوب أملاك مجلس مدينة بلطيم.



وقال السكرتير العام للمحافظة، أن الممتلكات العامة للدولة والمتمثلة بشكل كبير في أراضيها، هي خط أحمر لا يجوز المساس بها، وألاّ تعد جريمة يعاقب عليها القانون والدستور، حيث إن سياسة الدولة تتولى ملف الأراضي المملوكة لها بالمقام الأول، حيث تعمد الدولة مؤخرا إلى النهضة التنموية الحقيقية للبلاد، وإرساخ سبل التنمية المستدامة بشتى القطاعات، حيث إقامة العديد من المشروعات التنموية العملاقة، فلذا يتوجب علينا الحفاظ على أرض أملاك الدولة ومنع أي زحف عليها.

