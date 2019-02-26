البورصة تسترد جزءًا من خسائرها بالمستهل وارتفاع جماعى للمؤشرات

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات منتصف الأسبوع - اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، بدعم من عودة الشهية الشرائية للأفراد والمؤسسات المالية، بعد انتهاء موجة جني الأرباح.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنسبة 34. 0 % بما يعادل 53 نقطة ليسجل مستوى 14999.9 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 08. 0 % بما يعادل 54. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 716،39 نقطة، وسط تداولات تخطت قيمتها 30.3 مليون جنيه خلال الدقائق الأولى من التعاملات بالتداول على 12.18 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 1.09 ألف صفقة شراء وبيع.