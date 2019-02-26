محمود مهنا يشكر "الباز" لمطالبته بترجمة بيان الأزهر عن داعش بكل اللغات

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ببيان الأزهر الشريف الذي فنّد بيان الجماعة الإرهابية المحرض على العنف واستهداف الآمنين، مؤكدا أن بيان الأزهر الشريف "تاريخي"، ويعكس تحول في الخطاب الأزهري بشكل واضح.



وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن بيان الأزهر نقلة تاريخية في توجه الأزهر، وطبيعي وزير الأوقاف مختار جمعة يعلن إشادته وثناءه على هذا البيان.



وطالب "الباز"، مرصد الأزهر بترجمة بيان الأزهر بكل اللغات المتاحة، وأن يصل البيان للعالم كله، حتى يعرف العالم رأي الأزهر "الوسطي" فيما يقوم به الإخوان.



ومن جانبه وجه الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الشكر والتحية للدكتور محمد الباز على هذه اللافتة الطيبة قائلًا:" نشكره ونقدره وتحية إجلال له"، وتحية لكل من ينادي بالقضاء علي هذه الجماعات من منبره الإعلامي.



وأضاف في تصريحات لـ" الدستور" إن ترجمة البيان بكل لغات العالم أمر مطلوب ومهم، لأن هؤلاء الناس يريدون طمس الهوية العربية والإسلامية فيجب على العالم أن يعرف ما هو رأي الأزهر في تلك الجماعة.



وأشار مهنا أنه في كل تصريحاته بين أن هذه الأشياء يجب أن تعلن بكل اللغات حتى يعرف العالم أن الإسلام ليس جماعات ولا أحزاب، وأن الإخوان خطر على العقيدة الإسلامية والكيان العالمي كله وأخطر من الصهيونية العالمية.