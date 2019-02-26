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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:06 ص

عرفات: أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية بالقارة الأفريقية

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات
علا غزال
dostor.org/2532219

شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل في فعاليات المؤتمر الأول لرقمنة السكك الحديدية والمنعقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والذي شهد حضور عدد كبير من وزراء النقل الأفارقة وعدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال السكك الحديدية.

وتأتي مشاركة وزير النقل في المؤتمر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة المساهمة في تنمية القارة الأفريقية من خلال عمل شبكات عرضية وطولية للسكك الحديدية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وخلال كلمته بالمؤتمر صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأن هناك أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية بالقارة الأفريقية مستعرضا رؤية مصر في هذا المجال والتي تبدأ بالربط بدولة السودان، بالإضافة إلى رؤية مصر الخاصة لرقمنة السكك الحديدية والمجهودات الحالية لتحويل شبكة السكك الحديدية المصرية للتشغيل الرقمي من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات وكذلك نظم التشغيل والتحكم على جميع الخطوط الرئيسية بشبكة السكك الحديدية.

وقدم الدكتور هشام عرفات خارطة طريق لإصلاح السكك الحديدية بدول القارة الأفريقية من خلال إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية وإنشاء مفوضية للاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية للقيام بوضع الأسس والمعايير الخاصة بالسكك الحديدية وإعداد مواصفات قياسية لسكك حديد القارة الأفريقية لتوحيد الأسس والمعايير لهذه الصناعة بالاتحاد الأفريقي والعمل على تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الشابة من خلال خطط ومراكز محددة للتدريب.

كما أكد وزير النقل ضرورة إنشاء كيان أفريقي معني بسلامة السكك الحديدية الأفريقية بالإضافة إلى وضع قواعد موحدة لتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع السكك الحديدية خاصة في مجال نقل البضائع مشيرا إلى أهمية إنشاء وحدة لرقمنة السكك الحديدية بالاتحاد الأفريقي من خلال قواعد وسياسات محددة تضمن تحقيق التطور المستمر والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في مجال إدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية

وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى الدكتور هشام عرفات بعدد من وزراء النقل الأفارقة لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كل قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية والذي تعد مصر من أقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال حيث أكد الدكتور هشام عرفات على إمكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بالدول الإفريقية من خلال معهد وردان «لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودورات تدريبية في كافة قطاعات السكك الحديدية ( إشارات- صيانة وإصلاح المعدات- هندسة السكة- قيادات الجرارات).

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