القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
حوادث
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:06 ص

26 مارس.. الحكم في طعن متهمي "طلائع حسم" على إدراجهم بقوائم الإرهاب

26 مارس.. الحكم في
حسام محفوظ
dostor.org/2532218

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حجز الحكم في الطعن المقام من المتهمين بقضية "طلائع حسم الإرهابية"، على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب لجلسة 26 مارس المقبل للحكم.

ويواجه المتهمون في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية "طلائع حسم" اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور.

وتتضمن قائمة المتهمين في القضية 187 متهما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية بموجب الاتهامات المنسوبة لهم.

ويطالب دفاع المتهمين محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج الذي أصدرته محكمة الجنايات بشأن موكليهم والذي ترتب عليه عدد من الآثار من بينها منعهم من التصرف في أموالهم.

وتحمل قضية "طائع حسم" رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار الجنايات بإدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب في 2018 ولمدة 5 سنوات.

ومن بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في القضية حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر ويحي موسى وعلي بطيخ وعصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وياسر العمدة، وأيمن عزام.

وأفادت حيثيات "الجنايات" بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب بأن قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها اتفقوا على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى "طلائع حسم" يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي ووضع برنامج تدريبي للعناصر القتالية على محورين؛ الأول قائم على اتخاذ العناصر برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدام شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج "تليجرام"، وتتضمن أكوادا خاصة بكل عنصر، وتوفير أماكن إيواء وتغيير الهويات تلافيا للرصد الأمني، وتلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم، وذلك بالاعتراف على خلاف الحقيقة بالاشتراك في تنفيذ أيا من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التواصل إلى تحديد مرتكبيها.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ يومين

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ 6 أيام

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

منذ أقل من شهر

النيابة تناظر الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج تمهيدًا لبدء التحقيق

منذ أقل من شهر

"الرقابة الإدارية" توفر 2.81 مليار جنيه للدولة

الآن

زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام بقطار مصفح للقاء ترامب

اختتام القمة العربية الأوروبية ورد الأزهر على الإخوان يستحوذان على اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

البيت الأبيض: "ترامب" يلتقى "كيم".. غدًا الأربعاء

ads
الأكثر قراءة

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

انتحار مُسن أمام عجلات المترو بمحطة مترو عزبة النخل

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/ 2/ 2019

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

دانى ميرفى: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

تخبط باريس سان جيرمان في ملف الصفقات يتصدر اهتمامات الصحف الفرنسية

تعرف على حكام مباريات الجولة 24 من الدورى العام

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

انتحار مُسن أمام عجلات المترو بمحطة مترو عزبة النخل

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/ 2/ 2019

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

ads
كشكول

اليوم.. "عبد الباري" يفتتح معرض التسوق الخيري بجامعة الزقازيق

انطلاق حملة "صحتك ثروتك" ببنات عين شمس

"شوقي" يصدر قراراً وزارياً بفتح فصول لمتعددي الإعاقة

"البحوث التكاملية طريق التنمية" مؤتمر دولي لبنات عين شمس .. غداً

اليوم.. "عبد الغفار" يفتتح أكبر معرض دولي للتعليم العالى والتدريب

الأمصار

طبيب مايكل جاكسون يكشف سر خطير عنه

ترامب يشكر الإمارات عن دعمها لإطلاق سراح مواطن أمريكي

ترامب يتجه إلى فيتنام للقاء نظيره الكوري الشمالي "صور"

جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة!

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

غدًا اليوم العالمي للأمراض النادرة تحت شعار "سد الرعاية الصحية والاجتماعية"

مدرس من غانا مدرج في القائمة القصيرة لجائزة المعلم العالمية

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

باحثون أمريكيون يخترعون حبوبا ذكية لإيصال الأنسولين إلى المعدة‎

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎