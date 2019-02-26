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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 08:39 ص

"طعون طلائع حسم" و"إساءة شلبي للخطيب".. أبرز محاكمات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2532163

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها النقض تنظر طعن "طلائع حسم" على حكم الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية، والحكم على مدحت شلبي بتهمة التشهير والإساءة للخطيب.


"النقض" تنظر طعن "طلائع حسم" على حكم الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية

تنظر محكمة النقض، أولى جلسات نظر طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم الإرهابية" بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضي، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.


الحكم على متهم بحرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم على متهم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.


الحكم على متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم علي المتهم عاطف محمد حسن أبو العيد الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة".

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.


الحكم على مدحت شلبي بتهمة التشهير والإساءة للخطيب

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على مدحت شلبي مقدم برنامج مساء بيراميدز، في بلاغ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي اتهم فيه "شلبي" بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات اعتبرها الخطيب تمثل جرائم السب والقذف في حقه وتسيء لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة 25 سبتمبر الماضي ببرنامجه مساء بيراميدز.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالإجماع في جلسة أول أكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته ومن بينهم مدحت شلبي.

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