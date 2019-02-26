وزير البيئة الدانماركي يحذر من الكيماويات في عبوات تغليف الغذاء

أكد وزير البيئة والغذاء الدانماركي ياكوب إليمان-ينسن على الحاجة إلى التقليل من عبوات التعبئة والتغليف في مجال المواد الغذائية، حيث تحتوي على مواد ضارة.



وجاءت ملاحظات الوزير - وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي - بعد نشر دراسة حول التأثير على حجم الجنين من المركبات المشبعة بالفلور في دم الأم أجراها باحثون في جامعة آرهوس، وتوصلت إلى أن وجود مواد في دم الأم الحامل من تلك التي توجد في بعض أنواع تغليف المواد الغذائية وفي منتجات أخرى يمكن أن تتسبب في ولادة أطفال أصغر حجما عن المعتاد.



وأشار وزير البيئة الدانماركي إلى أنه سيبحث في إمكانية فرض حظر وطني على استخدام تلك المواد في تغليف الأطعمة، مثل علب البيتزا.

