مدرس من غانا مدرج في القائمة القصيرة لجائزة المعلم العالمية

اختير مدرس من غانا في القائمة القصيرة، للمرة الثانية على التوالي، من بين أفضل 50 متسابقا نهائيا لنيل جائزة المعلم العالمي لهذا العام، والمقرر إجراؤها في دبي بالإمارات العربية المتحدة شهر مارس المقبل.



ويتنافس روبرت جباري جاريبا، وهو مدرس التعليم الخاص في مدرسة ريتشارد أكوي ميموريال والحائز على لقب أفضل معلم إبتدائي لعام 2018، لنيل الجائزة النهائية وهي مليون دولار أمريكي.



وأشارت صحيفة (جانيان تايمز) في غانا على الإنترنت إلى أن الجائزة، التي تمنحها مؤسسة فاركي وهي منظمة غير حكومية عالمية، تخصص للمعلمين الذين يقومون بإسهامات جليلة في جميع أنحاء العالم بمجال التعليم.

