وفاة 13 شخصا بفيروس الأنفلونزا في قبرص

توفيت سيدة قبرصية (67 عاما) اثر إصابتها بفيروس الأنفلونزا من نوع (إيه)، ليرتفع عدد ضحايا الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا هذا الشتاء إلى 13 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة القبرصية - وفقا لصحيفة (سايبروس ميل) القبرصية - أن السيدة ظلت على مدى 3 أسابيع تعالج بالمستشفى من المشكلات الصحية المزمنة الكامنة، مشيرة إلى أنه منذ أول فبراير الجاري لا تزال إصابات الأنفلونزا عالية، حيث يتلقى 8 أشخاص العلاج على الرغم من أنه تم تسجيل انخفاض مطرد خلال الأسابيع الأربعة الماضية، خاصة بين الأطفال.



وأشارت الوزارة إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي تعاملت المستشفيات العامة في أرجاء الجزيرة مع إجمالي 58 حالة خطيرة من الأنفلونزا، عولج معظمها وخرج المرضى من المستشفيات.



وحثت الوزارة القبرصية، المواطنين على اتخاذ تدابير وقائية، مثل تجنب الأماكن المزدحمة واستخدام المناديل عند العطس وغسل الأيدي عدة مرات في اليوم، وتجنب التدخين مع إبقاء الأطفال في المنزل لمدة 48 ساعة على الأقل بعد أن تهدأ أعراض الأنفلونزا.

