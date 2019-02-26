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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 08:17 ص

واشنطن ردا على استقالة "ظريف": سياستنا تجاه طهران لن تتغير

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
dostor.org/2532151

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سياسة بلاده تجاه إيران لن تتغير، وذلك على عقب نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال بومبيو - وفقا لقناة سكاي نيوز الفضائية اليوم الثلاثاء - "لا تغيير في سياستنا، وعلى النظام الإيراني أن يتصرف كبلد طبيعي يحترم شعبه".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.. وليس لدينا مزيد من التعليقات في الوقت الراهن".

وكان ظريف قد أعلن استقالته من منصب وزير خارجية إيران فجأة مساء أمس الاثنين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، دون أن يذكر أسبابا محددة لقراره.

جدير بالذكر أن ظريف لعب دور الريادة في الاتفاق، الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها.

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