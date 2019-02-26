اختتام القمة العربية الأوروبية ورد الأزهر على الإخوان يستحوذان على اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بنتائج القمة العربية الأوروبية الأولي الناجحة التي اختتمت أمس الاثنين، بمدينة السلام "شرم الشيخ"، كما اهتمت بالعديد من الموضوعات، جاء على رأسها بيان الأزهر بشأن جماعة الإخوان الإرهابية.



وأبرزت صحف "الأهرام " و" الأخبار " و" الجمهورية " وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ بالتاريخية، وأنها شهدت نقاشات مثمرة، وتواصلًا مباشرًا بناء، على مستوى مؤسسى رفيع، هو الأول من نوعه فى تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، وذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى ختام أعمال القمة العربية ـ الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.



وأعرب السيسى عن ثقته فى ان هذا التواصل قد أسهم، وبشكل كبير، فى توضيح الرؤى والتوجهات بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لجميع دولنا، والتى كان من الضرورى، أن تتم بشأنها عملية مكاشفة صريحة على هذا المستوى الرفيع، بما يعطى دفعة قوية للعلاقات العربية ــ الأوروبية، ويتيح لنا أن نشرع فى بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تجاه هذه القضايا، وقال السيسى: إن ذلك يعد أولوية قصوى لدولنا وشعوبنا، فى ضوء تعاظم التحديات وتشابكها من جهة والمزايا والإمكانات والفرص، لتعزيز التعاون ومواجهة هذه التحديات بشكل جماعى من جهة أخرى.



وأشارت الصحف إلي أن الرئيس السيسى أعرب عن ثقته فى أن نجاح القمة لا يقاس فقط بما تم خلالها من نقاش ثرى، وإنما يقاس بمقدار ما تتحول هذه القمة الناجحة إلى محطة جديدة لتعميق التعاون الممتد عبر التاريخ، بين المنطقتين العربية والأوروبية.



في نفس السياق، أبرزت الصحف تأكيد القادة والزعماء العرب والأوروبيين على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية، وذلك خلال «إعلان شرم الشيخ» الصادر فى ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التى عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.



وعلي صعيد آخر، أبرزت "الأهرام" إصدار مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف بيانا أمس،عبر موقعه الرسمى، للرد على بيان جماعة الإخوان الإرهابية الذى نشرته علي موقعها، حيث أوضح بيان المرصد أن الاستشهاد في الإسلام لمن يدافعون عن أوطانهم ضد كل معتدٍ ويدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابه وسمائه وأهله وكل من يعيشون على أرضه، وليس هؤلاء الذين يروعون أهله ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون إلى نشر الفساد والفوضى فى ربوعه.



كما أكد المرصد أنّ من واجبات المسلم أن يكون وفيًّا ومُحبًّا لوطنه، وحاميًا ومدافعًا عنه بكلّ ما يملك من قولٍ أو فعلٍ وأن حب الأوطان من الإيمان، وإنّ ذلك مما تؤيده العقيدة الإسلاميّة، والسنة النبوية، بل ويتفق عليه أصحاب الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة.



وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التى تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية وتحاول عبثًا أن تهدد أمننا وأماننا، وأن الواجب على كلّ فردٍ يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره، فحبُّ الوطن لا يتحقق بالعبارات الرنانة، والأقوال البرّاقة، والشعارات المُزيَّنة والمزيفة، والهتافات الجذابة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأفعال الأفراد وتصرفاتهم، وحريٌّ بكلّ فردٍ فى المجتمع أن يُظهر حبّه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة على سلامة ممتلكاته والحرص عليها، وأن يؤدّى مهامّه ووظائفه بإخلاصٍ وحبّ، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته ومقدّراته ضد عبث العابثين ومكر الماكرين.



وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة تصريحا لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أشاد فيه ببيان الأزهر الشريف الذى فنّد بيان الجماعة الإرهابية المحرض على العنف واستهداف الآمنين، وأكد أن بيان الأزهر الشريف يعد ضربة موجعة للجماعة الإرهابية، كما يكشف حقيقتها المضللة، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهده الكبير وجهد الأزهر الشريف فى نشر سماحة الإسلام وطنيا وإقليميا وعالميا، وكشف طبيعة الجماعات الإرهابية وأفكارها الضالة المنحرفة.



وعلى الصعيد القضائى أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس قرار الجهة الإدارية بحل جماعة الإخوان المسلمين لأنها ليس لها وجود دستورى.



وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل جماعة «الإخوان»، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها أى وجود، ومحظورة بالفعل.



أما جريدة "الأخبار" فاهتمت بتأكيد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن بدء إنشاء أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة هو حدث تاريخي يدعو للفخر بكل المقاييس ويعبر عن مصر الحديثة، حيث كان مدبولي قد شهد بدء صب الخرسانة الخاصة بالبرج بمنطقة الأعمال المركزية.

وقال مسئولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع أنها المرة الأولي التي تقوم فيها بصب كميات من الخرسانة بهذا الحجم خارج الصين ولمدة 3 أيام متواصلة.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، والذي يصل ارتفاعه إلي 385 مترًا، سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وأشار إلي أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه ليصبح مثالًا رائعًا علي العمارة ذات المستوي العالميّ، كما وضع معيارًا لأية تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة.



وأضاف أن شركة»‬ »‬S»‬E»‬ » الصينية أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب علي مستوي العالم وتقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وقد قامت بتنفيذ وصب اللبشة المسلحة للبرج (»‬O2 بالمشروع) بكمية 8٫000 م3 بالصب المستمر لمدة 48 ساعة، وتقوم بالبدء في صب لبشة البرج الأيقوني بكمية 18٫000م3 بالصب المستمر لمدة 80 ساعة، وهي معدلات قياسية تضع معيارًا جديدًا لمعدلات صب الخرسانة المسلحة، وقال إن هناك 7 شركات خرسانة تعمل بالموقع، ومعملين لتحليل الخرسانة، وهناك تنسيق كامل بين الأطراف المختلفة للعمل.. أشار وزير الإسكان إلي أنه تم تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية »‬»‬BD» علي أن تكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ توفر مجمعًا متعدد الاستخدامات إداري، تجاري، وترفيهي، وفندقي، وآخر سكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزًا للحضارة والتقدم الإقليميين.



وأكد الوزير إن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا علي كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية »‬كابيتال بارك»، وعلي مساحة 533٫041 متر مربع، وأشار إلي أن إجمالي مساحة المباني فيه مليون و709 آلاف و330 مترا مربعا، موزعة علي 20 مبني، وشدد علي أنه قد روعي في التخطيط والتصميم وضع المباني وارتفاعاتها بعد دراسة تيارات الهواء وتأثير المباني بعضها البعض والوصول إلي أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتي تبدأ من 60 مترا حتي الوصول إلي البرج الأيقوني.



وكان الوزير قد بدأ زيارته الأولي للعاصمة الإدارية الجديدة بتفقد الفيلات التي يتم تشطيبها بالحي السكني الذي تنفذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمي »‬جاردن سيتي الجديدة» موجها بسرعة البدء في تنفيذ أعمال تنسيق الموقع مع بدء تسويق الوحدات.



وقال عاصم الجزار أن جاردن سيتي الجديدة علي مساحة حوالي ألف فدان ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة وعدد من الوحدات الفاخرة بالإضافة إلي منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية حوالي 2000 وحدة سكنية وفندقين.



وأشار الوزير إلي أن الطراز المعماري الذي يتم تنفيذه بالحي هو الطراز الفرنسي القديم ليضاهي العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحي (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).



وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، الأحد المقبل، مشروع أول فيلات تطرحها الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.



أما جريدة الجمهورية فاهتمت بتأكيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الحرب الحديثة تتطلب أجيالا قادرة علي مواكبة التطور المتلاحق في مجال نظم المعلومات وحروب المعلومات.



وأشار خلال تفقده معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة إلي أهمية الدور الذي تقوم به المعاهد التعليمية للأسلحة المختلفة في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة لتأهيلهم بالعلم والمعرفة والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا قادرين علي ادارة حاضرهم وصناعة مستقبلهم.



وأوصي القائد العام بإعداد وتأهيل شباب الخريجين بأحدث البرامج التخصصية وفقا لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية واستمع الوزير إلي شرح مفصل تضمن أسلوب العمل داخل المعهد وتطوير العملية التعليمية في ظل الثورة التكنولوجية والتقنيات المبتكرة في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات ومواكبة الحرب المعلوماتية الحديثة كما قام بالمرور علي الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي المختلفة التي يتم تدريب الدارسين بالمعهد عليها من العسكريين والمدنيين.



كما قام الفريق أول محمد زكي بالمرور على معمل الأمن السيبراني والمعلوماتي بالمعهد والذي يعد من أحدث المعامل التي يتم العمل بها داخل القوات المسلحة وتمثل نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا نظم المعلومات وتواكب الأنظمة العالمية في مجال أمن المعلومات كما قام بالمرور علي معمل الذكاء الاصطناعي بالمعهد واستمع إلي شرح مفصل لمحتويات المعمل وآليات العمل به بما يؤهل الدارسين للحاق بركب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحروب الجيل الرابع.