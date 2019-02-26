القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
مصر
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 08:05 ص

قمة العرب.. وأوروبا" و"انفلات" أبرز مقالات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2532148

استحوذت القمة العربية - الأوروبية لليوم الثاني على التوالي على مقالات كتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.

ففي عموده (بدون تردد) بجريدة (الأخبار) وتحت عنوان (قمة العرب.. وأوروبا) قال الكاتب محمد بركات "إن هناك الكثير مما يستحق ويستوجب التوقف عنده بالرصد والتسجيل بعد اختتام أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وبعد ما دار فيها من حوارات مباشرة وصريحة بين القادة والزعماء المشاركين من الجانبين العربي والأوروبي طوال اليومين الماضيين".

وأضاف أن أول ما يلفت الانتباه في ذلك الحدث التاريخي غير المسبوق، هو حجم وثقل الحضور الكبير لقادة ورؤساء وملوك وأُمراء ورؤساء الحكومات في العالمين العربي والأوروبي، الذين احتشدوا في "مدينة السلام"‬ شرم الشيخ، لحضور الانعقاد الأول للقمة، تحت رعاية وتنظيم مصري بلغ درجة كبيرة من الانضباط والدقة.

وأوضح أن هذا الحضور الكثيف والمتميز من القادة على مستوى العالم حمل في طياته الكثير من الدلالات والمعاني علي المستويين الإقليمي والدولي، في المقدمة منها التأكيد على العودة القوية لمصر لممارسة دورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تحظي به من تقدير واحترام بين الدول العربية والأوروبية.

وأشار بركات إلى أنه في هذا الإطار كانت القمة فرصة حقيقية وغير مسبوقة لمصارحة كاملة بين العرب والأوروبيين، خلال الحوار بالغ الشفافية بين القادة والزعماء على الجانبين، وهو ما أدى إلى تفهم متبادل لوجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه العالمين العربي والأوروبي.
وأكد أن النجاح الكبير للقمة تمثل في فتح صفحة جديدة في العلاقات العربية والأوروبية تقوم في أساسها على الحوار للوصول إلى توافقات حول القضايا والمشكلات محل الاهتمام من الجانبين، كما تتمثل في التعاون المشترك لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقتين.

ونوه بأنه تم التوافق حول أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية، ومنع الاتجار بالبشر، وضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ووقف النزاعات المسلحة، والسعي لحل سياسي للأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة العربية، والعمل معا للحد من أخطار تغير المناخ.


أما الكاتب ناجي قمحة ففي عموده (غدا.. أفضل) بجريدة الجمهورية وتحت عنوان (مصر العربية.. وعلاقات إيجابية أوروبية)، قال "إن انعقاد القمة العربية الأوروبية على أرض مصر تؤكد قدرة "دولة 30 يونيو" بقيادتها الوطنية الحكيمة والنشطة على ممارسة دور رئيسي وفعال على المسرح العالمى، الذي تتصادم فيه الدول عبر القارات حول الأهداف والمصالح، وتحتاج لمن يضبط إيقاع هذه الصراعات، ويقدم الحلول السلمية المبتكرة للقضايا الشائكة، وينزع فتيل الانفجار عن الأزمات التي تصنع الحروب وتدمر الدول وتشـرد الشعوب الممزقة، وتضطرها للهجرة بعيدا، ولا تصبح دولة أيًا كانت قوتها أو بعدها بمنأى عن شرور الصراعات وشرارات الحروب".

وأضاف أن الأمر يحتم على الجميع الاستماع إلى صوت الحكمة والعقل، الذي ينطلق من مصر للمبادرة بحل أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، الوحيد في العالم الخاضع للاحتلال من جانب إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها الأوروبيات اللاتي تتحمل مسئولية تصحيح هذا الوضع الشائن المنافي لسائر القرارات والمواثيق الدولية.

وأكد ضرورة أن تعمل تلك الدول على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مما يسهم في تسوية بقية صراعات وأزمات الشرق الأوسط، وكتابة صفحة جديدة إيجابية بين العرب وأوروبا أساسها الاحترام الكامل والمصالح المتبادلة.


وعلى جانب آخر، وفي عموده (هوامش حرة) بجريدة (الأهرام)، قال الكاتب فاروق جويدة، تحت عنوان (انفلات) "إن هناك ثلاث قضايا ينقصها الحسم لأنها تعاني من حالة انفلات خطيرة، أولها "الفن المصري" وهو يحمل تاريخا طويلا من المسئولية تجاه الثقافة المصرية إنها السينما المصرية بكل تراثها وقد كانت صادرات مصر من السينما تنافس صادرات القطن المصرى وكلنا يعرف أهميته ودوره في الاقتصاد المصرى".

وأضاف أن السينما تراجعت من حيث الانتاج والمستوى والدخل وبدأت مسيرة التراجع حتى وصلنا إلى مستويات هابطة في القيمة والمسئولية، فلم تعد السينما المصرية كما كانت من حيث الجدية ومستوى الإبداع والقضايا التي تعالجها.. والشئ المؤسف أن الدولة انسحبت تماما في قضية السينما اهتماما وإنتاجا ورعاية وتركتها لعدد من التجار الذين أفسدوا كل شئ.

وأشار إلى أن القضية الثانية هي الإعلام بكل ما يقدم من برامج ومسلسلات حتى غاب دوره تماما ولم يكن غريبا أن ينفض الشارع المصرى والمواطن المصرى عن متابعة شاشاته وقنواته وأن يتجه إلى شاشات أخرى، لافتا إلى التحذيرات السابقة من حالة التخبط والارتباك التى يعانيها الإعلام المصرى فى كل قنواته ولم يسمع أحد حتى وصلت الأمور إلى ما هى عليه.. لافتا إلى أن الإعلام المصرى يعيش محنة قاسية وعلى الدولة أن ترعى هذا القطاع المهم حيث أنه يمثل الآن واحدة من القوى الرئيسية في حماية الأمن القومى المصرى.

وأوضح جويدة أن القضية الثالثة هى "الرياضة المصرية"، التي تحولت إلى معارك وخصومات وتصفية حسابات بين الأندية الكبرى واتحاد الكرة وصفقات البيع والشراء في مزادات اللاعبين، منوها بأن أهم مظاهر التميز في الكرة المصرية كانت روح الأندية واستقرارها والحرص على أداء رسالتها بكل الجدية والالتزام، ولكن لا أحد يعلم السبب في هذه الأمراض الخطيرة التى تسللت إلى هذا القطاع المهم وأصبح مصدرا للإزعاج والتفكك والفوضى.

وفي ختام مقاله، أكد جويدة أن أخطر ما في هذه الثلاثية إنها تهدد عقل المواطن في إعلامه المتردى ووجدانه في الفن الهابط وجسد شبابه في فوضى الرياضة، ولا حل غير الحسم.. والحسم هو السلطة والقرار.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ يومين

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ 5 أيام

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ اسبوع

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

منذ أقل من شهر

السيسي: طالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام "التواصل الاجتماعي" في نشر التطرف

منذ أقل من شهر

السيسي: تحدثت منذ 4 أعوام عن أهمية تصويب وتصحيح الخطاب الديني

الآن

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

"اعرف حقك".. كل ما تريد معرفته عن مبادرة شركات السياحة للحجاج

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/ 2/ 2019

حظر تملك الوحدات النهرية للأجانب إلا بموافقة وزارتى الدفاع والداخلية

ads
الأكثر قراءة

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/ 2/ 2019

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

إبلاغ الاتحادات الرياضية في غانا بضرورة تقديم إقرارات مالية

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

أهلى جدة يطيح بالوصل الإماراتي من كأس زايد للأندية الأبطال

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/ 2/ 2019

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

ads
كشكول

غداً.. جامعة سوهاج تبحث كيفية إعداد أخصائيين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

حسن يعلن المشاركة في مشروع بحثي في مجال الطاقة الشمسية بتمويل 7 مليون جنيه

رئيس جامعة بنى سويف : إنشاء مركز تميز بحثي بتمويل 8 مليون جنيه

رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية الهندسة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الأمصار

طبيب مايكل جاكسون يكشف سر خطير عنه

ترامب يشكر الإمارات عن دعمها لإطلاق سراح مواطن أمريكي

ترامب يتجه إلى فيتنام للقاء نظيره الكوري الشمالي "صور"

جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة!

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

مدرس من غانا مدرج في القائمة القصيرة لجائزة المعلم العالمية

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

مقالات الرأي
دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

محمد الباز

​ الفخ الذى سقطت فيه الـ cbs.. كيف تعاملت مصر مع القناة الأمريكية بهدوء ودبلوماسية؟

المزيد
الصحة

باحثون أمريكيون يخترعون حبوبا ذكية لإيصال الأنسولين إلى المعدة‎

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎