القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 08:05 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2532147

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وسيناء، وجنوب البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، ومناطق من الوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط، والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 21
شبين الكوم 14 20
طنطا 14 21
دمنهور 13 19
الإسكندرية 14 19
بلطيم 13 20
مطروح 13 18
السلوم 12 17
سيوة 08 19
بورسعيد 15 20
دمياط 15 20
الزقازيق 14 21
الإسماعيلية 15 21
السويس 13 20
العريش 11 20
رفح 09 19
رأس سدر 14 19
نخل 05 20
نويبع 18 26
طابا 14 23
كاترين 04 18
الطور 13 23
شرم الشيخ 18 26
الغردقة 14 25
مرسى علم 13 25
الفيوم 13 21
بنى سويف 13 21
المنيا 13 21
أسيوط 10 22
سوهاج 12 22
قنا 13 25
الأقصر 14 27
أسوان 15 29
أبوسمبل 15 30
الوادى الجديد 12 24
شلاتين 16 31
أبورماد 16 30
رأس حدربة 16 29
حلايب 17 30

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