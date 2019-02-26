أول تعليق لوزير خارجية إيران بعد استقالته: "لم يعد لى أهمية"

قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالة مفاجئة، عبر إنستجرام، مساء أمس الإثنين، أحدثت صدمة فى إيران، وكتب فى نصها: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور فى السنوات الماضية خلال تولى منصب وزير الخارجية.. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".



وذكر موقع "انتخاب" الإخبارى الإيرانى، أنّ الوزير علق على الاستقالة لمراسلة برسالة قصيرة مرفقة بصورة للرئيس السورى بشار الأسد الذى قام بزيارة مفاجئة لطهران أول أمس الأحد، التقى خلالها الرئيس حسن ‏روحانى، والمرشد الأعلى آية الله على خامنئي، دون علم وزارة الخارجية بشأن الزيارة.



وقال "ظريف": "بعد صور هذه اللقاءات، لم يعد لوزير خارجية إيران أهمية أمام العالم".