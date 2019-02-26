كوريا الجنوبية: مصر تمتلك «السوق المحلى الكبير»

أوضحت غرفة التجارة والصناعة الكورية، اليوم الثلاثاء، أنها عقدت "منتدى الأعمال الكوري - المصري" بالاشتراك مع السفارة المصرية لدى كوريا الجنوبية ومؤسسة كوريا - أفريقيا.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، عن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية كيم جون-دونج قوله في خطاب إعلامي، إن مصر تمتلك السوق المحلي الكبير الذي يبلغ عدد السكان فيه حوالي 100 مليون نسمة، ولديها إمكانيات كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها مع الاقتصاديات الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية.



وأضاف "دونج" أنه سيبذل الجهود لتعزيز التبادل بين حكومتي البلدين وشركاتهما.



وشارك في المنتدى الذي عقدت فعالياته أمس الإثنين، حوالي 20 من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من مصر، بمن فيهم وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، ومن الجانب الكوري الجنوبي، شارك النائب البرلماني عن حزب كوريا للحرية لي جو-يونج الذي يتولى منصبي رئيس المنتدى البرلماني للعصر الجديد لأفريقيا ونائب رئيس الجمعية الوطنية، والنائب عن حزب كوريا للحرية ورئيس منتدى التعاون الاستثماري المالي بين كوريا والشرق الأوسط كيم جونج-هون، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية كيم جون-دونج، والنائب الأول لوزير المالية لي هو-سونج عن الجانب الكوري.



ووفقًا للوكالة الكورية فقد ناقش المنتدى 5 مواضيع بما فيها، استراتيجية الدخول الكوري إلى السوق المصري، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، وبيئة الاستثمار في مصر والتوقعات الاقتصادية لها لهذا العام، وصناعة الشحن لمصر وسبل التعاون مع التقنيات الكورية، والشركات المصرية لتكنولوجيا المعلومات.