اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

قال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الاتحاد المصرى لكرة القدم، تأجيل مباريات بطولة كأس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان المزمع إقامتها مساء الأربعاء المقبل فى دور الـ8.

