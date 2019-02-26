اليوم.. جلسة مزاد بيع منطقة "البوريفاج" بطنطا

يُعقد اليوم الثلاثاء، بمحافظة الغربية جلسة مزاد علنى بمقر قاعة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بشارع المتحف بمدينة طنطا، لبيع قطعة أرض بمساحة 6447 مترًا بمنطقة "البوريفاج" الشهيرة والواقعة بشارع البحر بمدينة طنطا، قبل الطريق السريع القاهرة الإسكندرية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات.



وكانت محافظة الغربية قد طرحت الأرض للبيع فى المزاد فى شهر يناير الماضى للراغبين فى دخول المزاد بتأمين 3 ملايين جنيه، وثمن كراسة الشروط 10 آلاف جنيه شاملة قيمة الضريبة المضافة، وذلك من الإدارة المالية بديوان المحافظة وباقى الاشتراطات طبقًا لكراسة الشروط.