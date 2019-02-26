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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:07 ص

"بومبيو" يصف ظريف بـ"وجه المافيا الدينية" تعليقًا على استقالة الأخير

زير الخارجية الأمريكي
زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،
عبير سليم
dostor.org/2532112

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قدم استقالته هو مجرد "وجه للمافيا الدينية".

وقال "بومبيو" على "تويتر": "علمنا باستقالة ظريف، دعونا ننتظر أن كان هذا صحيحا. على أي حال (ظريف) و(روحاني)، مجرد وجوه مزيفة للمافيا الدينية الفاسدة.. نحن نعلم أن جميع القرارات النهائية يتم اتخاذها من قبل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.. سياسية الولايات المتحدة الأمريكية لا تتغير، النظام يجب أن يتعامل كدولة طبيعية وأن يحترم شعبه".

وقدم جواد ظريف استقالة مفاجئة، عبر "إنستجرام"، أمس، قائلًا: "اعتذر لكم عن كل أوجه القصور فى السنوات الماضية خلال تولى منصب وزير الخارجية.. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

وعلى إثر الاستقاله، طالب الإصلاحيين "ظريف" بالتراجع عنها، فيما نفى رئيس مكتب روحانى قبول الاستقالة حتى الآن.

"بومبيو" يصف ظريف بـ"وجه المافيا الدينية" تعليقًا على استقالة الأخير
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