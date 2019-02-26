وصول وفد الإمارات المشارك بمؤتمر مكافحة الإرهاب فى الأقصر

وصل مساء أمس الإثنين وفد دولة الإمارات البرلماني المشارك بالمؤتمرالإقليمي حول مكافحة الإرهاب في مدينة الأقصر، والذي يستهدف الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أبلغ "الدستور" رئيس الوفد محمد سالم بن كردوس العامرى، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإمارتي.



ويعقد المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبرعاية الاتحاد الأوروبي.



