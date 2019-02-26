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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:39 ص

جمال الشاعر يتحدث عن دور الإعلام فى خدمة الشعر والثقافة

جمال الشاعر يتحدث
ايهاب مصطفى
dostor.org/2532106

نظم بيت الشعر بالأقصر مساء أمس الاثنين، أمسية شعرية، استضاف فيها الشاعر والإعلامي جمال الشاعر، تلاها حوار مفتوح حول دور الإعلام في خدمة الشعر والثقافة.

قام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، والذي رحب بالحضور الكريم وبضيف الليلة الشاعر جمال الشاعر، ملقيًا الضوء على مسيرته الإبداعية والإعلامية مذيعًا بإذاعة صوت العرب من عام 80 - 1983 ومذيعًا بالتلفزيون من سنة 1983. كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية، ومقدمًا لعدد من البرامج المنوعة مثل "أوبرا، وشعر وشعراء، ومهرجان رمضان، وأماني وأغاني، والعزف بالكلمات". كما عمل رئيسًا لقسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وأنشد الشاعر من قصائده التي تنوعت بين القصائد الوطنية والقصائد الوجدانية وبعض القصائد من شعر العامية المصرية، مثل قصيدته ومضة والتي قال فيها.

تربعتُ في لجة الحلم..
كنتُ احتسيتُ النهار ونمت
وعلقتُ صوت البحار على صدر لَيْلي
وأشعلت صبري بخورا
عطورا
أغاني
وزحزحت لون الشتاء القديم
إلى ألف عام مضاء
تسلقت كل الدموع اشتبكت..
بأغصانها..
.. وانفلتُّ..
اندمجت بسرب من العاشقين
وذبت بأنسامك العاطره
وحين تجليت بين الحسان
انطلقت
أداعب فيك الضياء، وألهو
كمن يستبين الحقيقة..
بعد الضلال.

ومن قصيدة: مكــــاشفــــــة
سأكتب اسمي على حائط مائل
ثم أصرخ في العابرين اسندوني
أنا أتصدع
وكاليائسين من الحب
أنفخ جسمي كبالونة فارغهْ
وألهث خلف جنوني
سأجري أمام كلاب المدينه
وأنظر خلفي في خفة ودهاء
مخافة أن يدركوني
أنا الرجل الفيل
لا دمع في مقلتي وأبدو حزينا
لكي يتركوني.

ومن قصيدة أخرى بعنوان من هذه الحسناء:
من هذه الحسناء؟
من هذا القمر؟
ساءلت نفسى حين مرت
جانبى
وكأنها كارمن
تطل علي من أسطورة هندية
أو من خيام بربرية
كانت تمر على حرير من دمى
تستعرض العشاق فى زهو
وهم يستقطعون قلوبهم
من أجل فاتنة تريك البرق
يخطر فى ثياب أنثوية
ساءلت نفسى وهى تأتى
مثل جنرال وسيم
هل أصافحها وأمضى ؟
أم أؤدى لعينيها التحية ؟
من أى ناحية يجيئ الضوء
حتى أستعيد وسامتى
وأنا أقود العاشقين
إلى الأغانى العاطفية

كما تخلل الأمسية فقرة فنية من العزف على آلة الكمان للفنان الشاب جرار،وفي نهاية الأمسية دار حوار ثري حول قيمة الثقافة والمثقف ودور الثقافة في خدمة المجتمع وكيف يمكن للثقافة أن تنقي المجتمع من أفكار العنف والإرهاب وأن تدفع نحو قيم الحق والخير والجمال ودور الإعلام في التكريس للشعر الحقيقي وقضايا الثقافة.

جمال الشاعر يتحدث عن دور الإعلام فى خدمة الشعر والثقافة
جمال الشاعر يتحدث عن دور الإعلام فى خدمة الشعر والثقافة
جمال الشاعر يتحدث عن دور الإعلام فى خدمة الشعر والثقافة
جمال الشاعر يتحدث عن دور الإعلام فى خدمة الشعر والثقافة
جمال الشاعر يتحدث عن دور الإعلام فى خدمة الشعر والثقافة
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