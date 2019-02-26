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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:03 ص

ولى عهد أبوظبى يزور كوريا الجنوبية اليوم

ولى عهد أبوظبى يزور
عبير سليم
dostor.org/2532099

يصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، والتي تشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المكتب الرئاسي، تشونج واديه سابقا، أن زيارة ولي العهد تهدف على النطاق الواسع الى تطوير العلاقات بين البلدين.

وطورت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات في مارس عام 2018.

وقال مكتب الرئاسة "في المحادثات القادمة، الزعيمان سيركزان على سبل ملموسة وعملية لتطوير العلاقات بين البلدين لتكون علاقة أكثر فائدة متبادلة وموجهة للمستقبل.

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