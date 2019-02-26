القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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02:29 م

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02:15 م

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12:20 م

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09:40 ص

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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:53 ص

"الأغنية السياسية فى الخليج".. جديد الكاتب أحمد الواصل

الأغنية السياسية
نضال ممدوح
dostor.org/2532096

صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "الأغنية السياسية في الخليج في تجربة خالد الشيخ" من تأليف أحمد الواصل٬ والذي يشير في مقدمته للكتاب إلى: "أبحرت تجربة خالد الشيخ حول ثلاثة مواضيع رسمت ملامحها ومواقفها، وهي التغريبة النجدية، والعروبة الثقافية، واليسار الخليجي، وتكرس الشيخ بوصفه "صانعَ أغنية"،-لا ملحنًا فقط-، تلك الكلمة التي لم تعترف بها المعاجم الموسيقية العربية حتى الآن بينما يفضل الشيخ أن تكون صفة لا مهنة، و"ناشطًا ثقافيًا" يدرك مسؤوليته قبل نفوذه، و"ملتزمًا"،- لا مؤدلجًا- بإنسانيته في موقفه وإنتاجه الثقافي في حراك "من أجل تقرير المصير السياسي والثقافي، والتحرر [من لعنة] الاستعمار الجديد، وحرية التعبير، والتغيير الاجتماعي."

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