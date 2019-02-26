"الأغنية السياسية فى الخليج".. جديد الكاتب أحمد الواصل
صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "الأغنية السياسية في الخليج في تجربة خالد الشيخ" من تأليف أحمد الواصل٬ والذي يشير في مقدمته للكتاب إلى: "أبحرت تجربة خالد الشيخ حول ثلاثة مواضيع رسمت ملامحها ومواقفها، وهي التغريبة النجدية، والعروبة الثقافية، واليسار الخليجي، وتكرس الشيخ بوصفه "صانعَ أغنية"،-لا ملحنًا فقط-، تلك الكلمة التي لم تعترف بها المعاجم الموسيقية العربية حتى الآن بينما يفضل الشيخ أن تكون صفة لا مهنة، و"ناشطًا ثقافيًا" يدرك مسؤوليته قبل نفوذه، و"ملتزمًا"،- لا مؤدلجًا- بإنسانيته في موقفه وإنتاجه الثقافي في حراك "من أجل تقرير المصير السياسي والثقافي، والتحرر [من لعنة] الاستعمار الجديد، وحرية التعبير، والتغيير الاجتماعي."