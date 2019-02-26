تعرف على عروض اليوم السادس لملتقى القاهرة للرسوم المتحركة

في يومه السادس علي التوالي٬ تتواصل فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة الدورة٬ والتي تبدأ في الحادية عشر صباحاَ٬ بمركز طلعت حرب الثقافي٬ حيث تعرض أفلام: شاي بالياسمين (2.56ق) مصر، yellow (3.46 ق) مصر، بهجة (2.50ق) مصر، بداية (2.46ق) مصر، الملكوت (2.48ق) مصر، قسمة ونصيب (2.44ق) مصر، قيض الريح (1.41ق) مصر، اغتراب (4.46ق) مصر، قلب وعصفور (2.2ق) مصر، بهية (2.20ق) مصر، نجم يقول (1.47ق) مصر، اقرا الخبر (1.22ق) مصر، نور وبوابة التاريخ (12ق) مصر، mission h2o (93ق) فنزويلا. يعقب العروض ندوة مع السيناريست خالد جمال.



وفي الخامسة مساء بسينما الهناجر: enjoying songs ق) مدغشقر، environne mental (2ق) جزر القمر، fx vz fury (4ق) غينيا، sizitaki mbichi hizi (6ق) تنزانيا، the legend of ngong hills. يعقب العروض ندوة مع المخرج كوامي نيو نغو.



الهيئة العامه لقصور الثقافة: يوم في حياة عمله ( 4ق) مصر، الفريق ن (20ق) مصر، ألف ليلة وليلة (9.25ق) مصر، alittle light(8ق) روسيا، bobo (14ق ) كرواتيا.