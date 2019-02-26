الليلة.. عرض الفيلم اليابانى "لقد ولدت ولكن" بمركز سيماتك

يُنظم مركز الفيلم البديل "سيماتك" في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء٬ عرض للفيلم الياباني "لقد ولدت ولكن" للمخرج ياسوجيرو أوزو٬ من إنتاج عام ١٩٣٢صامت مع لوحات مكتوبة باليابانية مصحوبة بترجمة إلى الإنجليزية وتبلغ مدة عرضه ١٠٠ دقيقة.



"لقد ولدت ولكن" واحد من الأفلام القليلة المتبقية من عصر السينما الصامتة اليابانية، وواحد من أكثر الأعمال المحببة لأوزو، يمثل الفيلم صورة مرحة للمشاكل المالية والنفسية التي تمر بها إحدى العائلات.



قصة شقيقين يعيشان نضالًا يوميًا ضد تنمر رفاق المدرسة، والمعاملة الكريهة التي يتعرضان لها من قبل طاقم التدريس، ولكن حياتهما تتعرض لتغيير شامل بمجرد معرفتهما بالمستوى الإجتماعي الذي يمر به الأب.



والفيلم يحكى من خلال عيني أحد الشقيقين، تجربة سينمائية فريدة عن متاعب الطفولة٬ ومدخل ممتاز للتعرف بشكل آوسع على عالم أوزو السينمائي.