اليوم.. الحكم على عصابة تصدير الترامادول إلى دولة عربية

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم في قضية تصدير الترامادول والمتهم فيها ثلاثة متهمين من دمياط.



وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار احمد عز الدين المحامي العام الأول في القضية رقم 3994 لسنة 2018 جنايات البساتين أن المتهمين السيد منصور محمد، ومحمد محمد محسوب النبي، ومحمد محمد عبد الله حازوا بقصد التصدير جوهر مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها.



وكشفت تحريات مازن عبد الجواد مفتش بقسم النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه على إثر معلومة مفادها قيام المتهمين بإحراز جواهر مخدرة قاصدين من ذلك تصديرها لإحدى الدول العربية عن طريق وضعها بداخل حجرة خشبية فقام باستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتبش المتهمين والحجرة الخشبية؛ ونفاذا لذلك الإذن انتقل إلى مكان تواجدهم وقام بتفتيشها وعثر بداخلها على خمسة آلاف وخمسمائة وتعسة وأربعين قرصا للترامادول المخدر، فقام بضبط المتهمين؛ وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتفين محمول وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.



وأضاف بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا له اعتزامهم على تصدير جوهر الترامادول المخدر إلى أحد الأشخاص لدولة الكويت عن طريق وضعها بداخل الحجرة الخشبية وشحنها عن طريق إحدى شركات الشحن.



واستمعت النيابة إلى محمد رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مرسال للاستيراد والتصدير والشحن، بأنه حضر إليه المتهم الثالث وطلب منه شحن الحجرة الخشبية لأحد الأشخاص بدولة الكويت وقام بالمهر ببصمة أصبعه على إقرار بأن تلك الشحنة المرسلة لا يوجد بها أشياء مخالفة للقانون المصري أو محظورة دوليا.



وأضاف أنه لم يكن على علم بوجود المواد المخدرة بداخل الشحنة المرسلة للخارج.



وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات أوري تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية "إدارة فحص البصمات" بانطباق البصمتين المزيل بهما الإقرار والمنسوب صدورهما للمتهم الثالث محمد محمد عبد الله.