اليوم.. "شجرة الحياة فى الأساطير والفلكلور" بسينما الحضارة

تحت عنوان " شجرة الحياة في الأساطير والفلكلور" تنظم قاعة 2 بمركز سينما الحضارة٬ في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية فنية تتحدث فيها الباحثة مي محمد أبوسعدة عن شجرة الحياة في الأساطير والفلكلور.



وامتلأت الأساطير والفلكلور برمز الشجرة، فإنه لا يكاد يوجد أي نص لأي أسطورة من أساطير الحضارات القديمة ولا الحديثة، بما في ذلك النصوص الدينية السماوية وغير السماوية لم يرد فيها اسم ورمز الشجرة، وحتى وإن لم يرد فيها اسم الشجرة بشكل واضح وصريح فان دلالاتها أو مشتقاتها واردة بالتأكيد.



وفي هذه الندوة سنقوم برصد دور الشجرة في الأساطير والفلكلور والصور التشكيلية التي ظهرت عليها في الآثار والأعمال الفنية القديمة من نحت وتصوير وغيرها.