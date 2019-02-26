القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
فن
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:25 ص

رسميًا.. أنغام تؤكد خبر زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم

أنغام وزوجها أحمد
أنغام وزوجها أحمد إبراهيم
آيه عاطف
dostor.org/2532087

تداولت العديد من المواقع خلال الأيام الماضية خبر زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كما انتشر في الساعات الأخيرة خطاب من أنغام لأحمد إبراهيم كتبته بخط يديها بمناسبة عيد ميلاده الماضي.

وعلقت "أنغام" لأول مرة على الأمر من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" مؤكدة صحة أنباء الزواج، حيث قالت: "لأول مره أكون سعيدة أن في حد سمح لنفسه يسرق شئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه؛ لأنه أعطاني الفرصه أني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي".

وتابعت: "اليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢٩ وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد "حالة خاصة جدًا"، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرًا مرة ثانية للحرامي".

رسميًا.. أنغام تؤكد خبر زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 3 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

سامح شكري: قطر لم تغير منهجها المُعادي بالمنطقة

فيديو.. الباز: "مصر مش بتعدم الناس عمال على بطال.. في قانون"

ماذا قال العالم عن القمة العربية- الأوروبية؟

السيطرة على حريق بالقرب من منطقة الكاب الأثرية

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

رسميًا.. أنغام تؤكد خبر زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات ضريبة الدخل

جمارك أرقين تضبط 3 محاولات لتهريب أدوية ومطاوى قرن غزال

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

أهلى جدة يطيح بالوصل الإماراتي من كأس زايد للأندية الأبطال

مدرب الهلال السعودي: حققنا هدفنا من مباراة الاتحاد السكندري

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

رسميًا.. أنغام تؤكد خبر زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات ضريبة الدخل

جمارك أرقين تضبط 3 محاولات لتهريب أدوية ومطاوى قرن غزال

ads
كشكول

غداً.. جامعة سوهاج تبحث كيفية إعداد أخصائيين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

حسن يعلن المشاركة في مشروع بحثي في مجال الطاقة الشمسية بتمويل 7 مليون جنيه

رئيس جامعة بنى سويف : إنشاء مركز تميز بحثي بتمويل 8 مليون جنيه

رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية الهندسة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الأمصار

طبيب مايكل جاكسون يكشف سر خطير عنه

ترامب يشكر الإمارات عن دعمها لإطلاق سراح مواطن أمريكي

ترامب يتجه إلى فيتنام للقاء نظيره الكوري الشمالي "صور"

جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة!

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎