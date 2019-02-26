رسميًا.. أنغام تؤكد خبر زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم

تداولت العديد من المواقع خلال الأيام الماضية خبر زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كما انتشر في الساعات الأخيرة خطاب من أنغام لأحمد إبراهيم كتبته بخط يديها بمناسبة عيد ميلاده الماضي.



وعلقت "أنغام" لأول مرة على الأمر من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" مؤكدة صحة أنباء الزواج، حيث قالت: "لأول مره أكون سعيدة أن في حد سمح لنفسه يسرق شئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه؛ لأنه أعطاني الفرصه أني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي".



وتابعت: "اليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢٩ وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد "حالة خاصة جدًا"، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرًا مرة ثانية للحرامي".