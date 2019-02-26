الليلة.. عمرو العادلى بضيافة مختبر سرديات الإسكندرية

يحل الكاتب الروائي عمرو العادلي٬ ضيفًا على مختبر سرديات الإسكندرية٬ وذلك في السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ ولقاء مفتوح لمناقشة روايته "اسمي فاطمة" والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية.



ويتناول الرواية بالعرض والتحليل: أميرة عبد الشافي ودينا نبيل، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن أحداث الرواية تدور حول فاطمة، الفتاة الريفية التي تعيش حياة بسيطة، حتى تتزوج من ضابط شرطة قاهري وتبدأ رحلتها مع الآلام الجديدة التي تأخذها من عالمها الحالى، ومع تطور الأحداث تتغير مجريات الأمور وتبحث فاطمة الشاعرية في المدينة عما يغريها ويحقق طموحها، وتكتشف أن الحياة في المدينة تحكمها المصالح المادية والعلاقات بين الناس لا تهتم بما يشغلهم من هموم نفسية، ولا تقيم وزنًا للمشاعر التي تدور في عقلها وتتحكم في كيانها.