جمارك أرقين تضبط 3 محاولات لتهريب أدوية ومطاوى قرن غزال

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية، ومطاوى قرن الغزال، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، وقرار وزير الداخلية والتعليمات الأمنية.



في المحاولتين الأولى والثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم، اشتبه ممدوح محمود في الراكبين السودانيين "هشام. ع. ا"، والراكب "حافظ. ع. م"، واللذان ظهرت عليهما علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصية الخاصة بهما.



وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من محمود عابد ومحمود رفعت وبهاء صلاح مأمورى الجمرك، بالاشتراك مع رئيس قسم الأمن الجمركى ياسر السيد عبد الله ومحمود مختار لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، فتبين وجود عدد 80 علبة ابيزولون ديبو أمبول، و90 علبة كريم ماربالين مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتهما الشخصية.



وفى المحاولة الثالثة وبالتنسيق مع أمن الموانئ بمعبر أرقين تم ضبط عدد 165 مطواة قرن غزال أخفاها راكب سودانى قادم من الخرطوم فى أمتعته الشخصية.



وقرر مجدى السيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.