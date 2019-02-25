القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الإثنين 25/فبراير/2019 - 11:10 م

الجالية المصرية في الكويت تحتفل بالأعياد الوطنية

الجالية المصرية في
وفاء علي
dostor.org/2532063

احتفلت الجالية المصرية في الكويت، بالعيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت في احتفالية رائعة حضرها حوالي 4 آلاف من المصريين وأهل الكويت، يتقدمهم لفيف من رجال الأعمال وممثلين عن الروابط المصرية هناك.

أحيا الحفل نجوم الغناء أحمد صابر، وماهر زين.

وقال علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين في الخارج ورئيس مجلس أمناء دار المصريين في الكويت، إن الحفل الفني أقيم للعام الرابع على التوالي احتفالًا من أبناء الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية وتقديرًا منها وعرفانا للشعب الشقيق، حيث تنعم الجالية المصرية بالعيش جنبًا إلى جنب مع أهل الكويت الكرام يعملون جميعًا لخير هذا الوطن الغالي العزيز.

وأشار سليم إلى أن الجالية المصرية تعتبر الثانية من حيث العدد والأولى من حيث المساهمة مع إخوانهم الكويتيين في صناعة الاقتصاد الكويتي ويساهمون جميعا في خطط التنمية الواعدة في دولة الكويت الشقيقة، فالمصريون هناك يعملون في كل الوظائف والحرف.

الجالية المصرية في الكويت تحتفل بالأعياد الوطنية
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