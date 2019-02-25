القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
حوادث
الإثنين 25/فبراير/2019 - 10:56 م

وزير العدل يلتقي الطفل ضحية كلبي مدينتي

وزير العدل يلتقي
حسام محفوظ - داليا عبد الباسط
dostor.org/2532060

التقي وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بالطفل محمد إيهاب المعتدي عليه من قبل كلبين في مدينتي للاطمئنان على صحته.

وقررت النيابة العامة، ضبط الكلبين اللذين عقرا طفل في مدينتي بدائرة القاهرة الجديدة، في إطار التحقيقات التي تجريها في القضية المقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

وأمرت النيابة بإيداع الكلبين في الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وذكر بيان للنائب العام، اليوم الإثنين، أن النيابة تستكمل تحقيقاتها في القضية بسماع شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

ووجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع إلى أقواله في تلك الواقعة، مراعاة لصغر سنة ولظروفه الصحية والنفسية.

وزير العدل يلتقي الطفل ضحية كلبي مدينتي
اقرأ أيضًا
منذ يوم

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ يومين

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ 5 أيام

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

منذ أقل من شهر

النيابة تناظر الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج تمهيدًا لبدء التحقيق

منذ أقل من شهر

"الرقابة الإدارية" توفر 2.81 مليار جنيه للدولة

الآن

المعارضة القطرية منى السليطى تكشف أسرارًا جديدة عن فضائح الدوحة

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

مدرس يعتدي على طالب ويحطم "التابلت" الخاص به بسوهاج

"الأعلى للإعلام" يمنع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية"

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

أهلى جدة يطيح بالوصل الإماراتي من كأس زايد للأندية الأبطال

مدرب الهلال السعودي: حققنا هدفنا من مباراة الاتحاد السكندري

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

ads
كشكول

غداً.. جامعة سوهاج تبحث كيفية إعداد أخصائيين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

حسن يعلن المشاركة في مشروع بحثي في مجال الطاقة الشمسية بتمويل 7 مليون جنيه

رئيس جامعة بنى سويف : إنشاء مركز تميز بحثي بتمويل 8 مليون جنيه

رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية الهندسة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الأمصار

طبيب مايكل جاكسون يكشف سر خطير عنه

ترامب يشكر الإمارات عن دعمها لإطلاق سراح مواطن أمريكي

ترامب يتجه إلى فيتنام للقاء نظيره الكوري الشمالي "صور"

جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة!

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎