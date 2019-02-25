وزير العدل يلتقي الطفل ضحية كلبي مدينتي

التقي وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بالطفل محمد إيهاب المعتدي عليه من قبل كلبين في مدينتي للاطمئنان على صحته.



وقررت النيابة العامة، ضبط الكلبين اللذين عقرا طفل في مدينتي بدائرة القاهرة الجديدة، في إطار التحقيقات التي تجريها في القضية المقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.



وأمرت النيابة بإيداع الكلبين في الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.



وذكر بيان للنائب العام، اليوم الإثنين، أن النيابة تستكمل تحقيقاتها في القضية بسماع شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.



ووجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع إلى أقواله في تلك الواقعة، مراعاة لصغر سنة ولظروفه الصحية والنفسية.