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الإثنين 25/فبراير/2019 - 10:44 م

مجلس الدولة يوافق على زيادة عدد القضاة المشرفين على انتخابات الصحفيين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2532054

أكد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، موافقة مجلس الدولة على طلب اللجنة بزيادة عدد القضاة المشرفين على التصويت والفرز من 23 إلى 31 قاضيا، مشيرا إلى الانتهاء من طباعة بطاقات التصويت لمنصب النقيب وأعضاء المجلس وكذلك الانتهاء من اختيار المندوبين باللجان الانتخابية.

وأشار عبدالرحيم في تصريحات مساء اليوم إلى الانتهاء من طباعة البطاقات الإرشادية لتسليمها للناخبين أثناء عملية تسجيل الأسماء وتتضمن الرقم المسلسل للناخب ورقم لجنته الانتخابية والطابق الذي توجد به وكذلك الانتهاء من طباعة بطاقات للصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات.

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