توقعات بعودة الشهية الشرائية للبورصة بعد انتهاء موجة جنى الأرباح

توقع الدكتور فؤاد أمين خبير أسواق المال عودة الشهية الشرائية بالبورصة لدى معاملات اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موجة جني الأرباح التي ألمت بأسهم ومؤشرات السوق على مدار الجلسات الثلاث الماضية.



وأضاف "أمين" لـ"الدستور" أن هناك عدة عوامل ستكون محركا رئيسيا لأسواق المال المحلية والعالمية، أبرزها تفاؤل الأسواق بانتهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات الأمريكية بإبرام اتفاقية جديدة تدفع شهية الاستثمار لمزيد من التوسع، وهو الأمر الذي سيدفع المؤشرات العالمية نحو الصعود، وبالتبعية البورصة المصرية، مشيرا إلى أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة مجددا سيمنح البورصة محفزات اضافية.



ولفت "أمين" إلى أن المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس" يستهدف مستوى 30 18700 نقطة على المدى الطويل، و15300 على المدي القصير.



وفيما يتعلق بأداء المؤشر الثانوي إي جي كس 70، قال خبير أسواق المال إنه يستهدف مستوى 740 نقطة على المدى القصير، و1050 على المدي الطويل، في ظل تكهنات بمؤثرات إيجابية عالمية على شاكلة رفع العقوبات عن كوريا الشمالية، وهو ما يعزز من إيجابية أسواق المال العالمية.