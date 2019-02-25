تحت السطح.. خفايا وأسرار استقالة وزير الخارجية الإيراني

تقدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، باستقالته إلى الرئيس حسن روحاني، بعد سنوات طويلة قضاها برفقة روحاني منذ انتخابه عام 2013.



وتؤكد تقارير إيرانية منذ فترة وجود خلافات بين روحاني، والتيار المتشدد داخل إيران وعلى رأسه الحرس الثوري والمقربين من المرشد علي خامنئي بسبب تمسكه بالاتفاق النووي.



ففي تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في يناير 2019، نفى أنباء ترددت عن اعتزام ظريف استقالته، مؤكدا أن هذه محاولات من بعض العناصر في الداخل تحاول تقويض مكانة الوزارة والوزير، وذلك للدور الأساسي والحيوي لهما.



وأشار وقتها إلى ما يتردد حول الجهاز الدبلوماسي لطهران، ومنها استقالة ظريف وانسحاب إيران من الاتفاق النووي وخلافات مع روحاني حول شؤون السياسة الخارجية.



ونفى وقتها قاسمي أنباء انسحاب إيران من الاتفاق النووي، الذي يدعمه ظريف بشدة، كاشفا عن وجود مصالح داخلية لبعض الأطراف في إلغائه، قائلا "يبدو أن البعض يخطط لتشويش الرأي العام وإثارة التوتر في السوق بهدف الحفاظ على مصالح التجار".



وقبل تصريحات قاسمي بأسبوع، نفى رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، نبأ استقالة ظريف، محاولا التغطية على الخلافات التي تعصف بحكومة روحاني مؤكدا أن رئيس روحاني وأعضاء الحكومة يدعمون ظريف بقوة.



وفي تقارير سابقة لبعض الصحف الإيرانية البارزة، هاجمته صحيفة""كيهان" الأصولية في ديسمبر 2018، تصريحات له عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، قال فيها إنه لا أحد من المسؤولين الإيرانيين طالب بمحو إسرائيل من الوجود، وقد اعتبرت الصحيفة أن ما قاله ظريف عن إسرائيل "تحريف لمبادئ الثورة"، لأن السياسة الرسمية للجمهورية الإسلامية هي تدمير دولة الاحتلال.



وقالت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد بأن ما صرح به ظريف يخالف الواقع ويتعارض مع تصريحات المرشد خامنئي والسياسة الرسمية لإيران عن محو إسرائيل من الوجود.



وتوجد خلافات متجذرة بين ظريف، الذي يميل للتيار الإصلاحي مع التيار المتشدد الذي يمثله المرشد والحرس الثوري، ليس فقط منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ولكن منذ مساعي ظريف للوصول إليه عام 2015، حيث يعتبر المتشددين أنه سيقلل من قدرات الحرس العسكرية والاقتصادية.