ملك الأردن يهنئ السيسي بنجاح القمة العربية الأوروبية

أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، عن تمنياته في أن تشكل القمة العربية الأوروبية الأولى، التي اختتمت اليوم في شرم الشيخ، محطة جديدة من التعاون والشراكة بين الدول العربية والأوروبية.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الملك عبد الله هنأ هاتفيا الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح مصر في استضافة القمة العربية الأوروبية الأولى.

وبحث الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال مع الرئيس السيسي العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

يُذكَّر أن القمة العربية الأوروبية الأولى انعقدت في مدينة شرم الشيخ أمس واليوم، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.