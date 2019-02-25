أهلى جدة يطيح بالوصل الإماراتي من كأس زايد للأندية الأبطال

أطاح فريق أهلى جدة السعودى، بالوصل الإماراتي، من كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، ليتأهل لنصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب فى الدور ربع النهائى من المسابقة.

وانتهت مباراة الإياب في السعودية بفوز أهلى جدة 2-1، بينما كانت مباراة الذهاب بملعب "زعبيل" بمدينة "دبي" الإماراتية، انتهت بالتعادل الإيجابى 22.

وأنهى الوصل الشوط الأول متقدمًا بهدف علي صالح في الدقيقة الـ38، قبل أن يسجل الأهلي هدفين عن طريق باولو دياز وسلمان المؤشر في الدقيقتين 52 و91.

وبذلك ضرب الأهلي موعدا مع مواطنه الهلال فى مباراة الدور نصف النهائي من البطولة العربية، بعدما تأهل الأخير على حساب الاتحاد السكندري.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائى فى البطولة العربية، بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2 1، فى مجموع لقائى الذهاب والإياب، فيما اجتاز الوصل عقبة الأهلي المصرى فى دور الـ16، بعد سيطرة التعادل على مواجهتى الذهاب والعودة.