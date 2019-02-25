داليا زيادة: حملة "لا لعقوبة الإعدام" تأسست لضمان سلامة الإرهابيين

قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الأوروبية، انتقل بمصر من مرحلة الدفاع عن نفسها في مجال الحقوق والحريات إلى مرحلة جديدة تفرض فيها مصر وجهة نظرها على العالم.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر بدأت تأسيس عصبة أمم جديدة مع أوروبا، وتأسيسي معنى جديد لحقوق الإنسان، بعيدا عن النسخة الأوروبية من حقوق الإنسان.

واستطردت أن مصر بدأت تصدر للعالم فكرة أن الشعب من حقه أن يختار النظام السياسي الذي يحكمه، موضحة أن حملة "لا لعقوبة الإعدام" التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، تم إطلاقها لأغراض سياسية بحتة.

وأوضحت أن الدول الداعمة للإرهاب هي التي تدعم هذه الحملة لضمان سلامة الإرهابيين الذين تستخدمهم، ولكي يكون هناك صوت حقوقي دولي يدافع عنهم حال الحكم عليهم بالإعدام.