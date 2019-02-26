القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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02:29 م

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02:15 م

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12:20 م

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10:51 ص

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09:40 ص

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اقتصاد
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:46 ص

3030 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

3030 دولارًا.. سعر
طارق عتمان
dostor.org/2532017

تراجع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الثلاثاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3030 دولارًا.

وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.

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