3030 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

تراجع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الثلاثاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3030 دولارًا.



وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.