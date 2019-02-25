انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية بجنوب سيناء (صور)

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، صباح اليوم، فعاليات ملتقى فنون البادية بقرية الوادى بمدينة طور سيناء العاصمة، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وبالتعاون مع مديرية الثقافة بجنوب سيناء، وبالتنسيق مع مجلس مدينة طور سيناء.



حيث استضاف الملتقى الشيخ عودة أبو عفنان رئيس قرية الوادى، قدم الحفل الإذاعى الشاب محمود بدير، والذى نقل على هواء إذاعة جنوب سيناء، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومدير عام القرية ومدير عام الزراعة بجنوب سيناء ورئيس مدينة طور سيناء ولفيف من أبناء البادية، برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.



بدأ الملتقى بلقاء الشعراء والشاعر حمدان ضيف الله رئيس نادى أدب البادية برأس سدر، وإلقاء قصيدة بعنوان "لا تشد المحتاج"، تلاه الشاعر حمد جمعه سالم، أعقبه عرض فنى لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد، وتقديم مجموعة مميزة من أغانى التراث السيناوى منها "عال بدوية"، تلاها عرض لمسرح العرائس بعنوان "رحلة لقصر الثقافة" تدريب إنتصار إبراهيم، أعقبه عرض لسباق الهجن.



كما عقدت ورشتى للخرز والبراقع والأشغال البدوية اليدوية، تدريب هدير حسن بهدف الحفاظ على الحرف التراثية من الإندثار، كما عقدت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فنون البادية" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، كما نظمت ورشة للحكى الشعبى أدارها الباحث إبراهيم بخيت مدير المكتب الفني بالمديرية، بمشاركة عددًا من شعراء البادية بحضور الشاعر حمدان ضيف الله، رئيس نادى أدب البادية برأس سدر.



وفى سياق متصل؛ استضاف الملتقى فى يومه الأول ٢٠ فتاة وسيدة من ١٥ دولة صديقة لمصر من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما استضاف عددًا من تلاميذ مدرسة القرية.