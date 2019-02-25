القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
الثقافة
الإثنين 25/فبراير/2019 - 10:05 م

انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية بجنوب سيناء (صور)

انطلاق فعاليات ملتقى
ايهاب مصطفى
dostor.org/2532008

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، صباح اليوم، فعاليات ملتقى فنون البادية بقرية الوادى بمدينة طور سيناء العاصمة، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وبالتعاون مع مديرية الثقافة بجنوب سيناء، وبالتنسيق مع مجلس مدينة طور سيناء.

حيث استضاف الملتقى الشيخ عودة أبو عفنان رئيس قرية الوادى، قدم الحفل الإذاعى الشاب محمود بدير، والذى نقل على هواء إذاعة جنوب سيناء، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومدير عام القرية ومدير عام الزراعة بجنوب سيناء ورئيس مدينة طور سيناء ولفيف من أبناء البادية، برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.

بدأ الملتقى بلقاء الشعراء والشاعر حمدان ضيف الله رئيس نادى أدب البادية برأس سدر، وإلقاء قصيدة بعنوان "لا تشد المحتاج"، تلاه الشاعر حمد جمعه سالم، أعقبه عرض فنى لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد، وتقديم مجموعة مميزة من أغانى التراث السيناوى منها "عال بدوية"، تلاها عرض لمسرح العرائس بعنوان "رحلة لقصر الثقافة" تدريب إنتصار إبراهيم، أعقبه عرض لسباق الهجن.

كما عقدت ورشتى للخرز والبراقع والأشغال البدوية اليدوية، تدريب هدير حسن بهدف الحفاظ على الحرف التراثية من الإندثار، كما عقدت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فنون البادية" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، كما نظمت ورشة للحكى الشعبى أدارها الباحث إبراهيم بخيت مدير المكتب الفني بالمديرية، بمشاركة عددًا من شعراء البادية بحضور الشاعر حمدان ضيف الله، رئيس نادى أدب البادية برأس سدر.

وفى سياق متصل؛ استضاف الملتقى فى يومه الأول ٢٠ فتاة وسيدة من ١٥ دولة صديقة لمصر من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما استضاف عددًا من تلاميذ مدرسة القرية.

انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية بجنوب سيناء (صور)
انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية بجنوب سيناء (صور)
انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية بجنوب سيناء (صور)
انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية بجنوب سيناء (صور)
اقرأ أيضًا
منذ شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

المعارضة القطرية منى السليطى تكشف أسرارًا جديدة عن فضائح الدوحة

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

مدرس يعتدي على طالب ويحطم "التابلت" الخاص به بسوهاج

"الأعلى للإعلام" يمنع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية"

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

أهلى جدة يطيح بالوصل الإماراتي من كأس زايد للأندية الأبطال

مدرب الهلال السعودي: حققنا هدفنا من مباراة الاتحاد السكندري

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

ads
كشكول

غداً.. جامعة سوهاج تبحث كيفية إعداد أخصائيين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

حسن يعلن المشاركة في مشروع بحثي في مجال الطاقة الشمسية بتمويل 7 مليون جنيه

رئيس جامعة بنى سويف : إنشاء مركز تميز بحثي بتمويل 8 مليون جنيه

رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية الهندسة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الأمصار

طبيب مايكل جاكسون يكشف سر خطير عنه

ترامب يشكر الإمارات عن دعمها لإطلاق سراح مواطن أمريكي

ترامب يتجه إلى فيتنام للقاء نظيره الكوري الشمالي "صور"

جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة!

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎