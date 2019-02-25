الجيش الفنزويلي: صد هجوم مسلح على الحدود مع كولومبيا

أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، صد هجوم مسلح عند معبر للحرس الوطني الفنزويلي على الحدود مع دولة كولومبيا.



وقالت القوات المسلحة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن أكثر من 60 مسلحا هاجموا معبر "مولاتا" بولاية "تاتشيرا" الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القوات تمكنت من صد الهجوم.

وكانت المعارضة الفنزويلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 25 شخصا في مواجهات دارت على الحدود مع البرازيل بين محتجين مطالبين بإدخال المساعدات الإنسانية وقوات الأمن الفنزويلية.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتبر محاولات إدخال المساعدات الإنسانية عملا استفزازيا وغطاء لتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وأمر القوات المسلحة بمنع دخول هذه المساعدات إلى بلاده.