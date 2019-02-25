القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
عالم
الإثنين 25/فبراير/2019 - 10:04 م

الجيش الفنزويلي: صد هجوم مسلح على الحدود مع كولومبيا

الجيش الفنزويلي:
أ ش أ
dostor.org/2532006

أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، صد هجوم مسلح عند معبر للحرس الوطني الفنزويلي على الحدود مع دولة كولومبيا.

وقالت القوات المسلحة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن أكثر من 60 مسلحا هاجموا معبر "مولاتا" بولاية "تاتشيرا" الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القوات تمكنت من صد الهجوم.
وكانت المعارضة الفنزويلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 25 شخصا في مواجهات دارت على الحدود مع البرازيل بين محتجين مطالبين بإدخال المساعدات الإنسانية وقوات الأمن الفنزويلية.
يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتبر محاولات إدخال المساعدات الإنسانية عملا استفزازيا وغطاء لتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وأمر القوات المسلحة بمنع دخول هذه المساعدات إلى بلاده.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من شهر

أسرار كاميرون.. رئيس الوزراء البريطانى السابق يتحدث عن «الإخوان» فى مذكراته

منذ أقل من شهر

رسميًا.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

منذ أقل من شهر

خالد البطش: مفتاح المصالحة عند مصر فقط.. والرئيس السيسى وجّه باستمرار فتح معبر رفح

الآن

المعارضة القطرية منى السليطى تكشف أسرارًا جديدة عن فضائح الدوحة

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

مدرس يعتدي على طالب ويحطم "التابلت" الخاص به بسوهاج

"الأعلى للإعلام" يمنع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية"

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

أهلى جدة يطيح بالوصل الإماراتي من كأس زايد للأندية الأبطال

مدرب الهلال السعودي: حققنا هدفنا من مباراة الاتحاد السكندري

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

ads
كشكول

غداً.. جامعة سوهاج تبحث كيفية إعداد أخصائيين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

حسن يعلن المشاركة في مشروع بحثي في مجال الطاقة الشمسية بتمويل 7 مليون جنيه

رئيس جامعة بنى سويف : إنشاء مركز تميز بحثي بتمويل 8 مليون جنيه

رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية الهندسة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الأمصار

طبيب مايكل جاكسون يكشف سر خطير عنه

ترامب يشكر الإمارات عن دعمها لإطلاق سراح مواطن أمريكي

ترامب يتجه إلى فيتنام للقاء نظيره الكوري الشمالي "صور"

جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة!

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎