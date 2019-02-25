فيديو.. الباز: غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان "عيب"

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان "عيب"، قائلا: "احنا مش في مدرسة".

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن عدد كبير من النواب لم يحضروا الجلسات إلا مرات قليلة فقط.

وتابع: "عيب يا نواب مصر دي حاجات صغيرة.. إنك تكون موجود وحاضر الجلسات فدي الخطوة الأولى في أداءك البرلماني".