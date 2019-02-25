ترامب يشيد بدور الإمارات في استعادة أمريكي احتجزه الحوثيين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تقديره لدور دولة الإمارات في استعادة المواطن الأمريكي داني بورتش الذي كان محتجزا في اليمن من قبل جماعة الحوثي لمدة 18 شهرا.



وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم: "نعمل كل يوم على إعادة الأمريكيين للوطن".



وأكد ترامب أن استعادة الرهائن الأميركيين تمثل أولوية بالنسبة لإدارته، مشيرا إلى أنه بإطلاق سراح داني يكون نجح في تأمين الحرية لـ20 مختطفا أمركييا منذ انتخابه رئيسا للبلاد.



وأضاف ترامب: "نحافظ على التعاون الدبلوماسي والاستخباراتي الدائم والمكثف بين الولايات المتحدة وشركائها".



​وتعرض بورتش إلى الاعتقال من قبل الحوثيون في سبتمبر 2017 حتى يناير 2018 عندما أفرجوا عنه ونقل إلى سلطنة عمان.